Hele vloot aan nieuwe manen Saturnus ontdekt

Wetenschappers hebben 62 nieuwe manen ontdekt rond Saturnus, wat het totaal op 145 brengt. Daarmee haalt de gasplaneet de vorige recordhouder in, dat is Jupiter, met 95 erkende manen. Een team van internationale astronomen onder leiding van het Taiwanese Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics heeft de nieuwe manen ontdekt.

De nieuwe manen zijn ontdekt door nieuwe technieken toe te passen. De sensoren die ons zonnestelsel aftasten worden steeds gevoeliger. Door data van meerdere sensoren te combineren, zijn zelfs kleinere manen ontdekt, die je met een telescoop heel moeilijk kunt zien.

Saturnus is daarmee de eerste planeet die meer dan honderd manen heeft. Sommige, zoals Mimas, op de foto, kennen we al eeuwen. De nieuwe zullen sterrenkundige de komende jaren goed in de gaten houden om te ontdekken hoe ze eruit zien.