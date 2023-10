Helderste object aan nachtelijke hemel is nu door mensen gemaakt

Nee, het is niet Betelgeuze. Of zelfs maar de maan. Het helderste object aan de nachtelijke hemel is tegenwoordig door mensen gemaakt. Een onlangs gelanceerde 5G-satelliet reflecteert zoveel licht, dat het zelfs onderzoek van de sterren stoort. Astronomen zijn bang dat de satelliet nog helderder wordt.

Astronomen maken zich steeds meer zorgen over hoe satellieten hun onderzoeksinspanningen kunnen verstoren. In maart toonde onderzoek aan dat het aantal Hubble-beelden dat op deze manier was voorzien van een ‘photo bomb‘ bijna was verdubbeld, ten opzichte van de periode 2002-2005.

Uit onderzoek van het blad Nature deze week blijkt dat de BlueWalker 3 satelliet – een prototype dat is ontworpen om 4 en 5G telefoonsignalen over te brengen – een van de helderste objecten aan de nachtelijke hemel is geworden en de door ruimtevaartdeskundigen opgestelde limieten honderden keren overschrijdt.

Het onderzoek was gebaseerd op waarnemingen van zowel amateurs als professionals in Chili, de VS, Mexico, Nieuw-Zeeland, Nederland en Marokko.

BlueWalker 3 heeft een antenneoppervlak van 64 m2, ongeveer de grootte van een eengezinswoning. Dat enorme oppervlak reflecteert zonlicht. Nu de BlueWalker 3 volledig is geïnstalleerd, blink de zon er nu en dan zo heftig in, dat het ding meer licht geeft dan de helderste en nabijgelegen sterren. Vangen dan maar?