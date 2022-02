Helaas: low-carb dieet werkt niet beter dan andere

Koolhydraatarme diëten – ook wel bekend als low-carb – werken niet beter dan andere diëten als het gaat om gewichtsverlies en gezondheid. Dat is de uitkomst van de grootste metastudie naar dit onderwerp tot op heden.

Volgens de studie, van de Stellenbosch Universiteit in Zuid-Afrika, vielen de deelnemers aan 61 studies niet meer af met een koolhydraatarm dieet dan met een evenwichtig, caloriearm dieet. De onderzoekers melden ook dat er geen relevante verschillen waren in cardiovasculaire gezondheid en de bloedsuikerspiegel.

Of het nu gaat om het keto-dieet, het steentijddieet, intervalvasten of koolhydraatarm: als het op afvallen aankomt, worden bepaalde diëten altijd aangeprezen als bijzonder effectief en gezond. Toch slagen veel mensen er niet in blijvend gewicht te verliezen. Velen komen weer aan door het jojo-effect, terwijl bij anderen het hardnekkige buikvet maar niet weg wil.

De uitkomst van deze studie is dat het dus niet gaat om het dieet, maar om voedingsgewoontes. Door altijd gezond te eten, zijn geen rare bokkensprongen nodig – en je wordt er nog slimmer door ook. Als dieten al helpen, dan is het effect vrijwel altijd tijdelijk. En het kan de gezondheid zelfs schade berokkenen. Aanwijzingen daarvoor zijn er bij low-carb ook, aldus de wetenschappers uit Zuid-Afrika.