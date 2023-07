Heet, heter heetst, de aarde schroeit

De gemiddelde temperatuur op aarde bereikte deze week een nieuw onofficieel record. Het is al het derde temperatuurrecord op rij dat dit jaar sneuvelt. 2023 zal waarschijnlijk het warmste jaar ooit worden sinds de metingen begonnen en volgens prominente wetenschappers zelfs de warmste in een periode van 120.000 jaar.

De aarde is op dit moment 17,23 graden Celsius. Dat lijkt niet erg heet, maar het is de wereldwijde gemiddelde temperatuur. Op het zuidelijk halfrond is het nu bijvoorbeeld midden in de winter. Daarom is het toch erg warm, alles boven de 16,5 graden geldt als uitzonderlijk heet. Die grens zijn we de afgelopen periode vaker over gegaan.

Zuidelijk Europa is zo heet, dat Italiƫ een ernstig weeralarm heeft afgegeven. Delen van Canada staan in brand door de hoge temperaturen en een gebrek aan regen. In Death Valley in de VS, altijd al een van de heetste plekken ter wereld, dreigt het kwik dit weekend door de 54,40 graden te gaan en een nieuw absoluut record voor de hoogste temperatuur ooit te noteren.

Afgelopen juni zette wereldwijd al een nieuw record neer voor heetste maand sinds het begin van de metingen wereldwijd. Juli dreigt daar overheen te gaan. Niemand durft te voorspellen wat augustus gaat doen, als het zuidelijk halfrond aan de lente begint.