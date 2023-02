Heeft Japan een zeemeeraap?

Een grondige analyse heeft eindelijk de samenstelling onthuld van een bizarre gemummificeerde aap met een de staart van een zeemeermin. De aap bevindt zich in de Enju-in Tempel in Asakuchi, Japan. Het aapje is al sinds mensenheugenis een aandachtstrekker in de tempel. Met een totale lengte van dertig centimeter bestaat het lichaam uit een behaarde romp van een aap, een geschubde vissenstaart en twee mensachtige handen.

Volgens een briefje dat bij het wezen ligt, zou hij zijn gevangen in 1740 door vissers. Dat zou betekenen dat het om een zeemeeraap gaat. Een ningyo, zoals de Japanner dat noemen. Maar onderzoekers van de Kurashiki Universiteit voor Wetenschap en Kunsten wilden dat wel eens onderzoeken en legden de ningyo onder allerlei scanners.

De scans lieten zien dat de zeemeeraap een mengelmoes van onderdelen is. Hij is voornamelijk gemaakt van stof, katoen en papier; de huid is van een houtskoolpasta. Het hoofd is van katoen en bedekt met een soort gips. Het haar op het hoofd is dierlijk, en de schubben op de staart zijn afkomstig van twee soorten vis. Het bovenlichaam is bedekt met het vel van kogelvissen, het onderlichaam met de huid van een ombervis. De nagels aan de vijf vingers zijn dierlijk. Het kaakbeen was van een soort vleesetende vis.

Een koolstoftest toonde aan dat de zeemeeraap is gemaakt in de eerste helft van de negentiende eeuw, waarschijnlijk rond 1840. Ningyo komen in veel Japanse sagen voor en staan voor een lang leven. Daarom zijn ze soms in tempels aanwezig.