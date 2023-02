Haaien lusten ons niet meer

Het aantal haaienaanvallen wereldwijd is vorig jaar afgenomen. In 2022 waren er in totaal 57 geregistreerde haaienaanvallen; sinds 2013 is het aantal gedocumenteerde aanvallen gemiddeld 74. In het afgelopen jaar kwamen vijf mensen om het leven, het jaar daarvoor negen en in 2020 tien. Dat zegt de Universiteit van Florida, dat een database bijhoudt van aanvallen.

De onderzoekers denken dat de afname te maken kan hebben met de terugloop van de wereldwijde haaienpopulatie. Maar het is ook mogelijk dat het aantal doden is gedaald omdat sommige gebieden strikte protocollen voor strandveiligheid hebben ingevoerd. Met name Australiƫ probeert het relatief grote aantal incidenten met haaien terug te brengen door de inzet van strandwachten en drones.

Het onderzoeksteam houdt alleen aanvallen bij die geen directe oorzaak lijken te hebben. Maar in 2022 waren er ook minstens 32 uitgelokte haaienbeten. Die komen bijvoorbeeld voor omdat mensen op haaien vissen of omdat ze aas in het water gooien om haaien aan te trekken voor toeristen.

Haaien blijven voor veel mensen een groot schrikbeeld. Toch zijn de dieren relatief ongevaarlijk. Jaarlijks verdrinken wereldwijd zo’n 320.000 mensen, een veel groter risico dan dat een haai aan je tenen knabbelt. En in AustraliĆ« ben je op land ook niet veilig.