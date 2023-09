Groene mensen minder groen dan ze beweren

Rob Jetten, de minister voor Klimaat en Energie, vliegt wat af, blijkt uit zijn sociale media. Terwijl hij de rest van Nederland probeert te overtuigen dat ze minder vluchtjes moeten nemen. Het past in een patroon, mensen zijn minder groen dan ze zelf beweren. Vooral als ze zeer milieubewust zijn, blijkt uit een studie.

Het Zentrum für Soziale Innovation in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen deed onderzoek naar manieren waarop mensen omgaan met klimaatverandering. Ze zagen enorme polarisering, sommige mensen zijn heilig overtuigd dat de wereld onherstelbaar aan het veranderen is, anderen denken dat het wel meevalt.

De eerste groep lijkt het geloof in rampzalige klimaatverandering echter vooral met de mond te belijden. Tijdens het onderzoek was het gedeelte waarin mensen vertelden over hun geloof of ongeloof in klimaatverandering niet anoniem. De vragenlijst waarin ze aangaven hoeveel ze zelf deden en lieten, was dat niet. Daaruit konden de onderzoekers zien dat tussen zeggen en doen nogal een gat gaapt.

De Oostenrijkse wetenschappers onderstrepen daarom dat als het om het milieu gaat, onderzoekers meer moeten kijken naar wat mensen doen, in plaats van wat ze zeggen. Hoog opgeven over je milieubewustzijn is wat anders dan het vliegtuig laten staan. Dat toont zelfs de regering aan.