Grammaticale fouten slecht voor hart

‘Hun hebben.’ Als je dat iemand hoort zeggen, krimp je dan een beetje in elkaar? Heb je de neiging om de spreker te corrigeren, ‘het is zij hebben’? Dan loop je gevaar. Je hoort bij de groep mensen bij wie het hart een slag overslaat als ze een grammaticale fout horen.

Tijdens een onderzoek zagen onderzoekers van de Britse University of Birmingham dat bij veel mensen het ritme van de hartslag verandert als iemand grammaticale fouten maakt. Vaak slaat het hart letterlijk een slag over. Van schrik, misschien. Deze bevinding suggereert dat er een diep en meetbaar verband bestaat tussen onze lichamelijke reactie en ons begrip van taal.

Wetenschappers zijn al lang bezig te begrijpen hoe mensen taal verwerken, iets wat gedeeltelijk in ons onderbewustzijn gebeurt. Inzicht in dit proces is cruciaal, niet alleen voor academische nieuwsgierigheid, maar ook voor praktische toepassingen zoals het ontwerpen van leermiddelen of het vaststellen van taalgerelateerde leerproblemen.

Dankzij deze nieuwe studie is duidelijk dat we – althans sommigen van ons – een duidelijk verwachtingspatroon hebben als het gaat om taal. We weten dat ‘hullie’ geen persoonlijk voornaamwoord is. Dus als iemand zegt ‘hullie komen naar huis’, dan gaat er in ons hoofd een alarmbel af. Die zorgt ervoor dat zelfs het hart reageert, schrijven de onderzoekers in vakblad Journal of Neurolinguistics.

Voor het onderzoek moesten 41 Britse proefpersonen luisteren naar Engelse teksten waarin soms fouten zaten. Ondertussen werd hun hartslag gemeten.