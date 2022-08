Gorilla’s bedenken nieuw geluid: de “noest”

Gorilla’s kunnen grommen, brommen en knorren. Maar nu hebben ze een nieuw geluid bedacht. De “noest”. Een combi tussen niezen en hoesten. De slimme apen van de dierentuin in Atlanta maken het geluid als verzorgers in de buurt zijn met eten.

Het geluid is nog nooit bij gorilla’s in het wild gehoord. Er is nu bewijs dat de dieren zelf nieuwe geluiden kunnen produceren. Wetenschappers moesten lachen toen ze de “noest” vorig jaar voor het eerst hoorden. De gorilla’s doen hun mond wijd open. Alsof ze gaan jodelen. Het “noesten” ziet er bijna theatraal uit. En ze doen het alleen als ze voedsel zien.

De dierentuin ging testen uitvoeren met druiven. De gorilla’s gingen het meeste “noesten” als zowel de verzorger als de druiven in de buurt waren. Als ze alleen de verzorgers zagen, of alleen de druiven, dan bleven ze stil. Dit bewijst dat ze het geluid maken om de verzorger aan te sporen om ze de druiven te geven.

Het blijkt dat gorilla’s uit andere dierentuinen weten wat de “noest” is. Hoe het geluid is ontstaan, is niet bekend. Hoesten en niezen kan betekenen dat de gorilla verkouden is. Verzorgers zijn hier alert op als ze deze geluiden horen.

Het gaat dus om aandacht vragen van de verzorgers. De gorilla gebruikt de “noest” om te zeggen “geef mij die druiven!”.

Het onderzoek naar de geluiden die gorilla’s maken geeft mogelijk aanwijzingen hoe de ontwikkeling van taal werkt.