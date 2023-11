Goochelaars mentaal meest stabiel

Zoek je een stabiele partner? Iemand waar je op kunt bouwen? Kijk dan of iemand goochelt, professioneel of als amateur. Illusionisten zijn mentaal stabieler dan de gemiddelde mens, er komen onder deze groep opmerkelijk weinige psychische afwijkingen en persoonlijkheidsstoornissen voor.

Het verschil is helemaal groot als je goochelaars vergelijkt met andere uitvoerende kunsten, als zangers en schilders. Dat zeggen onderzoekers van Aberystwyth University in Groot-Brittannië. Ze deden psychische tests op tweehonderd goochelaars van naam en faam en publiceerden de resultaten in vakblad BJPsych Open.

Vroeger dachten psychologen dat een hoge mate van creativiteit als bijwerking had dat mensen sneller mentale problemen hadden. Theo van Gogh was een fantastische schilder, maar psychisch een wrak, bijvoorbeeld. Maar die relatie blijkt óf niet te bestaan, óf complexer te zijn dan eerder gedacht.

Goochelaars zijn ook erg creatief, maar dus ook stabieler dan de gemiddelde mens. Waarom? Het onderzoek suggereert dat de geestelijke gezondheidsprofielen van goochelaars vergelijkbaar zijn met die van wiskundigen en andere exacte wetenschappers. Er is veel precisie nodig om een goede truc uit te voeren. Dat trekt wellicht mensen die van zichzelf al evenwichtig zijn.

Dankzij die combinatie van eigenschappen kunnen goochelaars zelfs dieren voor de gek houden.