Golf des doods vermoordt niemand

In 2020 is geschiedenis geschreven, maar niemand had het door. Tot nu. In november van dat jaar raasde een op hol geslagen golf over de Stille Oceaan voor de kust bij Canada. De golf, niet veroorzaakt door een storm of aardbeving, had een hoogte van meer dan 17 meter. Dat is net zo hoog als een gebouw van vier verdiepingen.

Op hol geslagen golven zijn een merkwaardig fenomeen. Ze hebben op het eerste gezicht geen oorzaak, als een storm of vulkaanuitbarsting. Tot 1995 dachten aardwetenschappers daarom dat het om zeemanspraatjes ging. Maar toen raakte zo’n golf een boorplatform bij Noorwegen. Ze zijn echter zeldzaam. Een op hol geslagen golf van 17 meter komt naar schatting maar eens in de 1300 jaar voor.

We weten van de golf bij Canada dankzij data van een boei (het gele puntje in de animatie) die nu pas is geanalyseerd. Het ding ging bij stil weer ineens 17 meter de hoogte in, schrijven Canadese wetenschappers in het vakblad Scientific Reports. Ze hebben de data uitgebreid bestudeerd en zagen dat deze golf drie keer zo hoog was als de omringende golven op zee. gelukkig was niemand in de buurt.

Wat de op hol geslagen golven veroorzaakt, is nog niet goed bekend. Wetenschappers denken dat het gebeurt als kleinere golven door de vorm van de zeebodem worden samengeperst. Gebeurt dat op exact het juiste moment, dan ontstaat een enorme berg van water, die met kracht in een bepaalde richting stroomt. Je kunt dan beter niet in de buurt zijn met een bootje.