Gigantische ijsberg smelt helemaal

Als de zee dit jaar wat minder zout is dan twee jaar geleden, dan komt dat door A68A. Dat is de naam van een gigantische ijsberg die in 2017 van Antarctica is afgebroken. Britse wetenschappers die de hoop ijs sindsdien hebben gevolgd, zien nu dat het ding helemaal is gesmolten.

Daarbij is 137 miljard ton water vrijgekomen. Dat zijn 61 miljoen olympische zwembaden, of vrijwel het hele IJsselmeer. Het eiland had dan ook de omvang van 21.000 vierkante kilometer, of twee derde van het oppervlak van Belgiƫ, maar dan wel 235 meter hoog.

De ijsberg brak in 2017 af van het Larsen ijsplateau en begon te zwerven. Rond kerstmis 2020 bedreigde het de Zuid-Georgia eilanden, vrijwel onbewoonde Britse bezittingen in de zuidelijke Atlantische Oceaan. De berg kreeg toen erg veel aandacht in de media omdat hij grote delen van het eiland kon vernietigen.

Gelukkig mistte de ijsberg deze eilanden en dreef steeds verder naar het noorden. Ondertussen in de gaten gehouden door satellieten en wetenschappers van het Britse Centre for Polar Observation and Modelling. Die zien nu dat de berg in december is verdwenen, eerst gebroken en toen opgelost in het water van de Atlantische Oceaan.