Gigantisch zwart gat ontdekt

Astronomen hebben het grootste zwarte gat ooit ontdekt. Volgens de Royal Astronomical Society, dat het bestaan van het zwarte gat bekendmaakte, heeft het ultramassieve gat meer dan 30 miljard keer de massa van de zon en bevindt het zich in een sterrenstelsel op ongeveer 2,7 miljard lichtjaar van de aarde.

Een team van wetenschappers van de Durham University in het Verenigd Koninkrijk en het Duitse Max Planck Instituut ontdekte het fenomeen. Ze noemen het ‘buitengewoon opwindend’ en hopen dat het nieuwe mogelijkheden opent voor onderzoek naar zwarte gaten.

De ontdekking bevindt zich in het centrum van een sterrenstelsel dat bekend staat als Abell 1201. Wetenschappers konden het ontwaren door een innovatieve techniek die bekend staat als gravitationele lensing, waarbij een nabijgelegen sterrenstelsel wordt gebruikt als een reusachtig vergrootglas om het licht van een object op grotere afstand af te buigen.

Zo konden de wetenschappers nauwkeurig zien hoe het licht van duizenden sterren wordt afgebogen door het zwarte gat in een melkwegstelsel dat miljarden lichtjaren van de aarde verwijderd is. Dankzij supercomputersimulaties in combinatie met beelden van de Hubble-ruimtetelescoop konden de onderzoekers vervolgens de gigantische omvang van het zwarte gat bepalen.