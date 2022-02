Gezichten uit de computer: we stinken erin

Kijk eens naar de mensen op de foto boven. Als ze bij een bank zouden werken, zou je daar dan je spaarcenten heenbrengen? Ze zien er betrouwbaar uit, toch? Helaas is geen van de gezichten op deze foto’s echt. Ze zijn door de computer gegenereerd. En we hebben het moeilijk om ze te herkennen.

Door computers gemaakte mensen zijn niet nieuw. Al tien jaar geleden kon je online allerlei mensen creëren. Alleen kon je die tot nu toe makkelijk herkennen. Te glad, te onecht, alsof er geen ziel in zat. Maar een nieuwe generatie kunstmatige intelligentie zorgt dat het niet meer zo eenvoudig is.

Een groep wetenschappers van onder andere Lancaster University in Groot-Brittannië heeft een experiment gedaan om te zien of proefpersonen de echte van de synthetische mensen kon onderscheiden. Van de foto’s die ze te zien kregen, wisten ze bij 48 procent accuraat te vertellen of het een echt mens was of niet.

Dat lijkt veel, maar iemand die een muntje opgooit om die beslissing te maken, heeft gemiddeld ook 50 procent goed.

In een volgend experiment moesten de proefpersonen de betrouwbaarheid van mensen op de foto’s inschatten. Opmerkelijk: de synthetische gezichten waren 7,7 procent betrouwbaarder dan echte mensen. Dat betekent dat reclamemakers bijvoorbeeld beter nepmensen kunnen gebruiken voor een campagne dan echte.

Er zat wel iets verschil tussen de rassen. Zo waren nep mensen van Afrikaanse afkomst iets betrouwbaarder van nep-Aziaten volgens de proefpersonen. Hoe dat komt, kunnen de wetenschappers nog niet verklaren, schrijven ze in vakblad PNAS.