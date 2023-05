Gevecht tussen straaljagers en UFO’s

National Geographic heeft talloze getuigen gesproken over een gebeurtenis die in 2008 in Texas plaatsvond. Meer dan driehonderd inwoners van Stephenville zeggen allemaal hetzelfde: Amerikaanse F-16 straaljagers zaten boven hun plaatsje achter UFO’s aan.

Ook kregen de makers van de serie UFOs: Investigating The Unknown bevestiging van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat er radarbeelden bewaard zijn gebleven waarop de ontmoeting tussen de verschillende vaartuigen te zien is. Het Pentagon bevestigt dat deze ontmoeting deel is van een groot onderzoek door All-domain Anomaly Resolution Office, de officiële instantie die in de VS onderzoek doet naar ongeïdentificeerde vliegende objecten.

De getuigen vertellen allemaal min of meer hetzelfde verhaal. Het zou gaan om meer dan tien bijzonder heldere lichten in de hemel. Zo helder, dat je er bijna niet naar kon kijken. Die maakten wilde bewegingen in de lucht. Toen de straaljagers kwamen, leken ze samen te klonteren in de vorm van een boog en richting de ruimte te verdwijnen, zoals op de illustratie.

Onder de getuigen zijn een politieman en een piloot. Ze durfden lang niets te zeggen, uit angst voor de publieke opinie, maar ze zijn nu op camera vastgelegd. Hun verhaal is dat ze iets zagen dat ze niet kunnen verklaren.

Wanneer de serie in Nederland te zien zal zijn, is niet bekend.