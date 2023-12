Geur van vrouwentranen verandert mannen

Mannen kunnen niet tegen vrouwentranen. Veel vrouwen weten dat als ze begint te huilen, de ruzie met haar vriend of echtgenoot subiet voorbij is. Voor het eerst is daar ook wetenschappelijk bewijs voor gevonden. De geur van vrouwentranen laat bij mannen de agressie sterk afnemen. De waterlanders veranderen zelfs zijn hersenactiviteit.

De ontdekking is gedaan door het Weizmann Instituut in Israël. Daar hebben ze een ‘geurlab’ dat onderzoek doet naar hoe de menselijke reuk werkt als communicatiemiddel.

De onderzoekers voerden drie experimenten uit om het overbrengen van sociale signalen via tranen te onderzoeken, waarbij ze zich vooral richtten op hun invloed op mannelijke agressie. Aan het eerste experiment deden 31 gezonde mannen mee. Eerst werden tranen verzameld van zes vrouwen. Ter controle werd zoutoplossing over de wang van de vrouwen gedruppeld en opgevangen.

De mannen snoven de tranen of de zoutoplossing op en speelden daarna een irritant spel om hun agressieniveau op te wekken. De bevindingen waren opvallend: blootstelling aan tranen leidde tot een vermindering van 43,7 procent in agressie bij de deelnemers in vergelijking met blootstelling aan een zoutoplossing.

Hetzelfde experiment werd nog eens overgedaan in een MRI-scanner. Zelfs in de hersens van de mannen was een verandering te zien nadat ze de tranen hadden geroken. De activiteit in hersendelen die agressie reguleren verminderde, ook al beweerden de mannen dat de tranen geurloos waren.