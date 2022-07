Geologen: Nee, de polen gaan niet omdraaien

Het is een geliefd thema onder mensen die onze huidige aarde maar saai vinden. Het omdraaien van de polen. Zuid zou noord worden en omgekeerd. Met vreselijke gevolgen voor navigatie en andere technologie die afhankelijk is van een goede plaatsbepaling. Laat staan voor het magnetisch veld en kosmische deeltjes.

Sommige geologen speculeren dat zo’n omdraaiing eraan zit te komen. Reden daarvoor is een zwakte in het magnetisch veld van onze planeet, de South Atlantic Anomaly, of SAA. Deze zwakte breidt steeds verder uit sinds metingen begonnen in 1840. Dat zou een teken zijn dat het magnetisch veld bezig is met een ‘flip’, waarbij alles op zijn kop komt te staan.

Nee, is de uitkomst van de universiteit van het Zweedse Lund. Ze analyseerden vulkanische stenen van rond de wereld uit de laatste 9000 jaar en zagen dat zwaktes komen en gaan, zonder dat de polen stuivertje wisselen. Zo was er een zwakte onder de Stille Oceaan in 600 voor Christus die kwam en ging zonder dat er iets bijzonders gebeurde.

De SAA zal over driehonderd jaar verdwijnen, voorspellen de Zweden op basis van wat eerder met andere zwaktes gebeurde. En ja, ooit zullen de polen van plaats wisselen, dat is eerder gebeurd in de geschiedenis van de aarde. Maar de kans dat het nog in dit millennium zal gebeuren is zeer klein. Behalve de SAA is er geen aanwijzing dat het staat te gebeuren.