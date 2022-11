Geneesmiddel kost 3,5 miljoen – per dosis

Een dag nadat het geneesmiddel tegen een erfelijke ziekte was goedgekeurd, stelden de makers prijs vast. Ze vragen liefst 3,5 miljoen dollar (3,36 miljoen euro) per infuus.

Het geneesmiddel Hemgenix is ontwikkeld voor de behandeling van hemofilie B. Bij deze erfelijke ziekte – ook wel bloederziekte genoemd – stolt het bloed niet of heel langzaam. Dat komt omdat een eiwit in het bloed ontbreekt. Daarom moeten hemofiliepatiënten tot nu toe in het ziekenhuis via een infuus een stollingsmiddel toegediend krijgen.

Het nieuwe Hemgenix brengt met één infuus een gen in het lichaam, dat via de lever de niet aanwezige bloedstollingsfactor kan produceren. Klinische proeven hebben een succespercentage van 94 procent aangetoond. Alleen al in de VS en Europa lijden 16 miljoen mensen aan hemofilie B.

Slechts één dag nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) het licht op groen had gezet, stelde maker Behring de prijs vast, en kreeg daarmee het record in handen voor het het duurste geneesmiddel ter wereld. Het argument: de kosten van een traditionele behandeling gedurende het hele leven van de hemofiliepatiënten zouden veel hoger zijn.

Het duurste geneesmiddel tot nu toe was Zynteglo tegen de bloedziekte beta thalassaemie. Dat kost 2,8 miljoen dollar per dosis.