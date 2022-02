Brons maakt gelukkiger dan zilver

Sporters die brons winnen, zijn vaak tevredener dan de winnaars van de zilveren medaille. En dat is nog logisch ook.

Mensen zijn ontzettend goed in ‘wat als’ denken. Dat geeft ons de mogelijkheid om te plannen, om creatief te zijn en om literatuur te schrijven. Maar bij de Olympische Spelen kan ‘wat als’ ook tegen je werken. Vooral als je zilver wint.

Tijdens een onderzoek van Cornell University bleek dat winnaars van een zilveren medaille vaak minder gelukkig zijn dan winnaars van brons. Iemand die op de tweede plaats komt, zal vaak denken ‘wat als ik harder had gereden/hoger had gesprongen/beter had gestuurd’. Het resultaat? Een gevoel dat er meer in had gezeten.

Winnaars van het brons doen hetzelfde, maar dan in positieve zin. Ze weten dat het niet veel had gescheeld of ze stonden helemaal niet op het podium. Als ze het ‘wat als’-spelletje in hun brein doen, dan is het om zich te realiseren dat ze er goed zijn uitgesprongen.