Geleerden waren in 2018 al bezorgd over Corona in Chinees lab

Nieuw vrijgegeven documenten over onderzoek naar het Coronavirus tonen aan dat wetenschappers uit de VS al in 2018 bezorgd waren over het Chinese laboratorium waar het virus werd bewaard en bewerkt. Datzelfde lab staat nu centraal in de COVID-19 laboratoriumlektheorie. Door Amerikaanse ambtenaren werd het lab gezien als een veiligheidsrisico.

De documenten gaan over een subsidievoorstel met de naam Project DEFUSE en zijn gepubliceerd door de organisatie Right to Know. Zij verkregen de documenten van de overheid na een WOB-verzoek. Het gaat om documenten die mede zijn geschreven door Amerikaanse onderzoekers en wetenschappers van het Wuhan Institute of Virology, waar het virus werd bestudeerd.

Het voorstel ging over een project om te kijken of bestaande Coronavirussen van vleermuizen besmettelijk konden worden gemaakt voor mensen. De wetenschappers dachten dat zoiets waarschijnlijk ook in de natuur ging gebeuren en ze wilden op deze manier snel medicijnen ontwikkelen. Het voorstel werd afgewezen en kreeg geen financiering van de Amerikaanse overheid.

In 2019 ontstond een wereldwijde pandemie toen Coronavirussen van vleermuizen oversprongen op mensen. De verdenking op het laboratorium in Wuhan is altijd gebleven. De pandemie ontstond dan ook in die Chinese stad. Waarschijnlijk op een markt naast het laboratorium. China heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

In het voorstel schrijven de Amerikaanse wetenschappers dat ze het lab in Wuhan wilden gebruiken voor hun onderzoek omdat het minder goed beveiligd was en daardoor goedkoper. Maar, zo staat in interne memo’s van het team te lezen, bij collega’s in de VS zou ‘de schrik toeslaan’, als ze zouden weten hoe slecht.