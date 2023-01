Geheugenpil in de maak

Je kunt niet op een naam komen. De titel van dat liedje ligt op het puntje van je tong. In de toekomst kun je wellicht een pil nemen om je dat soort zaken te herinneren. Onderzoekers van de Universiteit Groningen zijn een stof op het spoor die dat mogelijk zou kunnen maken. Het gaat om de pil Roflumilast die nu al wordt gebruikt voor mensen met de longaandoening COPD.

In experimenten is dat al gelukt met muizen. Die hadden door slaapgebrek last van een slecht geheugen. Door de pil toegediend te krijgen, verbeterde dat duidelijk. Ze herinnerden zich ineens waar bepaalde objecten in hun omgeving waren. De pil werkt waarschijnlijk in op delen van de hersens waar herinneringen zijn opgeslagen.

De onderzoekers denken dat het mogelijk moet zijn om ook bij mensen met hulp van Roflumilast herinneringen terug te halen. Bijvoorbeeld bij mensen met Alzheimer of dementie. Het kan betekenen dat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daar zijn ze nog niet mee bezig, maar het lijkt een kwestie van tijd. Gelukkig, want ons geheugen wordt steeds slechter.