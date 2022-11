Geheimzinnige ruimtedrone keert terug

Een raadselachtig ruimtetuig van het Amerikaanse leger is na een verblijf van bijna tweeënhalf jaar in de ruimte teruggekeerd op aarde. Het onbemande ruimtevaartuig X-37B is zaterdag geland op de Amerikaanse ruimtehaven Kennedy Space Center. Dat maakte het Amerikaanse bedrijf Boeing bekend.

Het heeft een lengte van negen meter en een spanwijdte van 4,50 meter en wordt buiten de dampkring aangedreven door zonne-energie. Het ruimtevaartuig is een geheim project voor het Amerikaanse leger door United Launch Alliance, een joint venture van de Amerikaanse bedrijven Boeing en Lockheed Martin.

De drone is in 2010 voor het eerst in de ruimte geweest; toen ook al deden de Amerikanen geheimzinnig over het project. Het heeft nu in totaal meer dan tien jaar in de ruimte doorgebracht en tijdens zes missies meer dan 2 miljard kilometer afgelegd. Nog steeds is onduidelijk wat het ding in de ruimte doet en wat het kan. Volgens een officiële mededeling van het Pentagon zijn er nu ‘wetenschappelijke experimenten’ gedaan.

Zo zou geëxperimenteerd zijn met het blootstellen van zaden aan ruimtestraling. Alleen hebben de Amerikanen voor zulke projecten allerlei andere ruimteprogramma’s. Het vermoeden bestaat dat de X-37B spionage bedrijft en wellicht als wapen kan dienen.