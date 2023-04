Gehaktbal van mammoetvlees komt naar Nederland

Zin in een broodje mammoet? Dat kan nu. Het Australische bedrijf Vow heeft de wolharige mammoet doen herrijzen in de vorm van een gehaktbal. Het gaat om kweekvlees dat ze hebben gemaakt aan de hand van genetische informatie uit de lijken van mammoets die in Siberië zijn gevonden. Daar is het zo koud, dat de stoffelijke overschotten goed bewaard zijn.

Vow maakt al langer kweekvlees, maar heeft nog geen marktaandeel weten te veroveren. Consumenten walgen van vlees uit het laboratorium en kiezen eerder voor nepvlees. In Nederland gemaakt door onder andere de Vegetarische Slager.

Door het vlees van lang uitgestorven dieren weer tot leven te wekken, hoopt Vow mensen alsnog over te halen om eens een balletje te proberen. In hun communicatie noemen ze het klimaat bovendien als belangrijke reden om kweekvlees te eten. Het zou milieuvriendelijker zijn. Ze hebben de wolharige mammoet gekozen ‘omdat het een symbool is van het verlies aan diversiteit en een symbool van klimaatverandering.’

Wetenschappers denken dat de mammoet is uitgestorven door menselijke bevolkingsdruk en jacht.

De mammoetbal komt naar Nederland. Wetenschapsmuseum Nemo wil de bal in de nabije toekomst tentoonstellen. Proeven zal nog even moeten wachten, tot nu toe heeft nog niemand een beet genomen.