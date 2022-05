Geen wapens, geen schietpartijen

Een Australische studie heeft bevestigd wat veel mensen al dachten. Als je in een land geen wapens verkoopt, heb je bijna geen schietpartijen. Australië kende tot 1996 een regime dat vergelijkbaar is met de VS. Je kon op iedere straathoek de meest krachtige vuurwapens kopen. Tot er een schietpartij was in Tasmanië, waarbij 35 mensen omkwamen. De regering besloot de verkoop te verbieden en bestaande wapens op te kopen en te vernietigen.

Dat heeft gewerkt, concludeert de University of Sydney. Ze ploegden door statistieken en kwamen tot de conclusie dat in de afgelopen 22 jaar geen schietpartijen zijn geweest waarbij vijf of meer mensen omkwamen. In het jaar 1996, voor de strengere wet van kracht werd, waren er alleen al dertien van dat soort massa-schietpartijen. Conclusie: haal wapens van de straat en je maakt het veiliger voor iedereen.

Australië wordt in de VS vaak aangehaald als een voorbeeld hoe je de veiligheid kunt verhogen door de regels strenger te maken. Maar politici in dat land houden hervormingen tegen, bang als ze zijn voor de gunst van de kiezer. Dus komen in dat land meer massale schietpartijen voor dan waar dan ook. Gemiddeld eentje per jaar met vier doden of meer. Vier of meer vermijdbare doden, weten we dankzij de Australiërs.