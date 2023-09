Geen vaste baan? Dan sterf je eerder

Je ziet ze veel rijden: mannen en vrouwen met grote vierkante rugzakken. En mensen in busjes, die door het land scheuren om pakketjes te bezorgen. Vaak hebben ze geen vast dienstverband, ze maken deel uit van de gigonomy heet, de ‘klusjes economie’.

Er is slecht nieuws voor die mensen, ze gaan eerder dood dan mensen met een vaste baan.

Dat hebben onderzoekers van het Zweedse Karolinska Institutet ontdekt. Ze analyseerden de gegevens van 250.000 werknemers in de leeftijd van 20-55 jaar die in Zweden wonen, in de periode van 2005 tot 2017. De analyse toonde aan dat mensen met een vast baan een 20 procent lager risico op overlijden hadden dan degenen met een onzekere baan, ongeacht hun verdere loopbaanontwikkeling.

Voor degenen die twaalf jaar een vaste baan hadden, daalde het risico op vroegtijdig overlijden zelfs met 30 procent.

Op basis van hun bevindingen vinden de onderzoekers dat de werkzekerheid op de arbeidsmarkt moet worden verbeterd. Dat zou op termijn doden schelen en daarmee de economie zelfs meer helpen dan de flexibiliteit die de klusjes economie biedt. Volgens de onderzoekers komt de hogere sterftekans door een gering loon, onzekerheid, stress en het gevoel weinig invloed te hebben op het eigen leven.

Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Epidemiology and Community Health.