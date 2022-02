Gedeelte Mount Everest 55 meter lager geworden

De gletsjer aan de Nepalese kant van de top van Mount Everest is de afgelopen drie decennia drastisch geslonken. De ijskap heeft in de afgelopen 25 jaar ongeveer 55 meter aan dikte verloren, zo blijkt uit een studie van de Amerikaanse Universiteit van Maine die in het tijdschrift Nature is gepubliceerd.

De onderzoekers wijten de extreem snelle afsmelting aan de klimaatverandering. Een ouderdomsbepaling met behulp van de radiokoolstofmethode toonde aan dat de bovenste ijslaag ongeveer 2000 jaar oud was. Volgens de onderzoekers wijst deze bevinding erop dat de gletsjer meer dan tachtig keer sneller krimpt dan hij nodig had om te ontstaan. En het is niet de enige.

In dit tempo zou de gletsjer waarschijnlijk binnen enkele decennia kunnen verdwijnen, waarschuwen de onderzoekers. Verscheidene andere onderzoeksteams hadden de afgelopen jaren eveneens geconcludeerd dat de gletsjers in de Himalaya in een steeds sneller tempo smelten.

De gletsjer ligt op ongeveer 7900 meter boven zeeniveau, ongeveer een kilometer onder de top van Mount Everest. Door het smelten van de gletsjer hebben zich honderden meren gevormd aan de voet van de Himalaya. Als het waterpeil blijft stijgen, worden de omliggende gebieden bedreigd met overstromingen.