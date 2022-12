Gat in zon staat op uitbarsten

Een flinke holte in de atmosfeer van de zon, bekend als een coronaal gat, zal een zonnestorm op onze planeet afsturen. Zo’n storm bestaat uit een flinke stroom geladen deeltjes. Die komen uit het binnenste van onze ster en bereiken duizelingwekkende snelheden tot 2,8 miljoen kilometer per uur, terwijl ze op de aarde afrazen.

Dat levert een vuurwerk in de atmosfeer op, bekend als het noorderlicht. Daarvoor moet je echter wel flink noordelijk zijn, in Noorwegen, Finland of Zweden. Zorgwekkend is dat een dergelijke zonnestorm ook kan zorgen voor schommelingen in het elektriciteitsnet. Daarnaast kan het storingen bij de navigatie van ruimtevaartuigen veroorzaken.

Volgens Spaceweather.com is het gat op maandag 28 november ontdekt en zou de resulterende storm de aarde rond 1 december kunnen bereiken. Want, zo zagen de specialisten ook, het gat is gericht op onze planeet. Gasvormige materiaal stroomt nu al uit dat gat in de atmosfeer van de zon, maar de grootste uitbarsting moet nog komen.

De zon is de laatste tijd erg actief. Dat is iets vroeger dat we zouden mogen verwachten op grond van de natuurlijke cyclus waar onze ster doorheen gaat.