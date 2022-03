Gaat Rusland ruimtewapens inzetten?

Gaat Rusland de ruimte gebruiken om de strijd in Oekraïne te beslissen? Drie jaar geleden presenteerden ze plannen (zie afbeelding) voor een nieuw ruimtewapen, een hypersonisch toestel dat waarschijnlijk wapens kan dragen. Een dergelijk vliegtuig kan met grote snelheid overal ter wereld toeslaan.

Het Russische persagentschap RIA Novosti meldde in februari 2019 dat het toestel in de laatste stadia van ontwikkeling is. Het gaat om een klein soort space shuttle zonder bemanning. Volgens het bericht vliegt het tuig dankzij ‘autonome inteligentie’, dus is ook de input vanaf de grond beperkt.

De Russische leider Poetin heeft eerder gezegd dat hij een groot voorstander is van Russische wapens in de ruimte.

Het ontwerp van het geheime wapen lijkt iets weg te hebben van de X-37B, een Amerikaans ruimtevliegtuig dat sinds 2010 wordt getest. Dat toestel kan meer dan een jaar achter elkaar in de ruimte blijven en op elk gewenst moment de dampkring binnendringen. Mogelijk om met geavanceerde wapens toe te slaan.

Afgelopen november hebben de Russische strijdkrachten een wapen in de ruimte uitgeprobeerd, waarbij ze een van hun eigen oude satellieten hebben opgeblazen. Brokstukken daarvan raakten toen bijna het internationale ruimtestation ISS.