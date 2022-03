Gaat het snelheidsrecord op de maan eraan?

Wanneer de mensheid weer naar de maan gaat, is nog steeds onzeker. Iedere keer dat er een jaar is gekozen, komt het weer tot uitstel. Maar wanneer we gaan, dan komt het vrijwel zeker tot een nieuw snelheidsrecord. En dat dankzij de nieuwe maanauto van het bedrijf Astrolab.

Ze hebben hun karretje recentelijk getest in Death Valley, de Amerikaanse woestijn die wel wat op het oppervlak van de maan lijkt. Daar haalden de ‘astronauten’ (waaronder echte astronaut en zanger Chris Hadfield) een snelheid van 15 kilometer per uur.

Het record voor de maan staat op 18 kilometer per uur, gehaald door Eugene Cernan in 1972. Met een paar aanpassingen aan de motor en de geringere zwaartekracht van de maan gaat dat record er vrijwel zeker aan. Het bereik is in ieder geval groter dan in de jaren zeventig, het karretje kan 60 kilometer rijden op een batterijlading.