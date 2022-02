Gaat de zon onze elektronica roosteren?

Astronomen hebben een sensationeel beeld gedeeld van een enorme zonne-uitbarsting, afkomstig van een satelliet die de zon observeert. Het beeld, gemaakt door de Solar Orbiter, toont loeiheet plasma dat op 15 februari uit het oppervlak van de zon barst.

Volgens het Europees Ruimteagentschap (ESA) is dit de grootste zonnevlam die ooit is waargenomen met de volledige zonneschijf in één enkel beeld. Dit soort zogeheten coronale massa-ejecties, kunnen, als ze op de aarde zijn gericht een ravage aanrichten aan onze technologie.

Op 15 februari vuurde onze ster twee enorme explosies af aan zijn achterkant, waarbij onze planeet gelukkig niet in het pad zat. Volgens de ESA strekte de vlam zich miljoenen kilometers in de ruimte uit. Als de straling van dit soort explosies wel de aarde raken, kunnen ze geomagnetische stormen veroorzaken waardoor satellieten uitvallen en stroomnetwerken ontregeld raken.

De grootste zonnestorm die de aarde bereikte was in de nacht van 1 op 2 september 1859. De telegraaf, toen net een nieuwe uitvinding, had ernstig te lijden onder de elektrische storm die de aarde raakte. Sommige telegraafpalen vonkten en apparatuur was in één klap onbruikbaar. Een paar telegrafisten kregen een schok via hun hoofdtelefoon.

Nu zou een dergelijk evenement het hele openbare leven platleggen.