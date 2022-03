Frans mega-onderzoek: zoetstof verhoogt kankerrisico

We gebruiken met ons allen steeds meer zoetstof. Dat gaat meer ziektegevallen opleveren, concluderen Franse wetenschappers. Het voedings-epidemiologisch team van de universiteit van Parijs onderzocht 13 jaar lang een groep van 100.000 mensen en komt tot de conclusie dat zoetstoffen het risico op kanker verhogen. Eerder was er al een link met dementie.

Die 100.000 mensen hielden gedetailleerd bij wat ze aten en welke medische aandoeningen zij ontwikkelden gedurende de studieperiode. Het meest kregen ze aspartaan binnen, het best verkocht soort zoetjes, gevolgd door acesulfaam-k en suclarose, dat in veel light frisdranken te vinden is.

Van alle mensen die de Fransen sinds 2009 volgden, kregen 3300 mensen kanker. Daarvan waren zeshonderd grootverbruikers van zoetjes en lightproducten. Dat betekent dat mensen die veel zoetstof tot zich nemen een 13 procent hogere kans hebben op een tumor. Volgens de Fransen vooral op kanker van de maag en darmen.

Suiker is natuurlijk ook slecht voor een mens. Maar zoetjes zijn volgens deze onderzoekers geen gezond alternatief. Beter zou het zijn om onze grote voorliefde voor zoet af te bouwen, zo schrijven ze in vakblad Plos Medicine. Het is een bekend fenomeen dat de westerse mens in de loop der tijd steeds zoeter is gaan eten en drinken.