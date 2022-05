Fictoseksuele man kan niet meer bij echtgenote

Akihiko Kondo kan niet meer met zijn vrouw praten. Het enige dat hij nog van haar heeft zijn plaatjes en video’s. De 35-jarige Japanner is getrouwd met een hologram van de fictieve ster Hatsune Miku, maar de holografische dienst die het pakketje nullen en enen tot leven wekt, is ermee opgehouden.

Man en geanimeerd poppetje zijn in 2018 getrouwd tijdens een officiĆ«le ceremonie, waarvoor Kondo een dikke 10.000 euro betaalde. Daarna ‘leefde’ ze bij hem in een apparaat van de firma Gatebox. Daarin kwam de virtuele echtgenote tot leven als hologram. Ook had ze eenvoudige conversaties met Kondo.

Maar Gatebox biedt de dienst niet meer aan. Dus is Kondo alleen. Hij dacht dat het voor altijd zou duren, maar het huwelijk is na vier jaar voorbij.

Psychologen hebben voor mensen als Kondo de term fictoseksuelen bedacht, zij die vallen voor fictieve personen. Het is een variant op parafilie, in het bijzonder het aangetrokken voelen tot objecten. Daartoe behoren ook necrofilie (opgewonden raken door de doden) en objectofilie, het opgewonden raken door dingen. In dit geval betreft het een geanimeerd 16-jarig meisje dat bekend werd door een soort karaoke-programma.

Kondo blijft van zijn vrouw houden, vertelde hij in een interview, al zegt ze niets meer terug. Hij is niet de enige. Gatebox zegt dat 3700 Japanners zijn getrouwd met een hologram.