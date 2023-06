F-35 geeft sportvliegtuigje een “kopstoot”!

De piloot van een sportvliegtuigje kreeg de schrik van zijn leven. Een F-35 van de Amerikaanse luchtmacht gaf hem namelijk een “kopstoot” (headbutt). Met een duidelijke boodschap: wegwezen!

Het toestel vloog in verboden luchtruim, want Joe Biden was met regeringsvliegtuig Air Force One in San Francisco. Voor de veiligheid mag je dan niet vliegen in het “VIP luchtruim”. Een F-35 piloot kreeg de opdracht om de indringer, een Mooney M-20, weg te jagen. Met een headbutt.

Dit is een manoeuvre waarbij het ene toestel (de F-35 straaljager) achter het andere vliegt en dan optrekt vlak voor het andere vliegtuig. De toestellen raken elkaar niet. Door het opduiken van de F-35 (en waarschijnlijk geschrokken van de turbulentie) had de piloot van de Mooney meteen door dat hij verkeerd zat. Hij verliet het verboden luchtruim meteen en landde zonder problemen.

De piloot van de F-35 kreeg van de militaire verkeersleiding geen toestemming om flares (soort fakkels) af te schieten, waarschijnlijk omdat ze erg laag vlogen.

Hoe dan ook: eind goed, al goed. In het uiterste geval had de F-35 het sportvliegtuigje neergeschoten met een AIM-9X Sidewinder raket. Sinds 11 september 2001 neemt de US Air Force geen enkel risico.