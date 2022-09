F-16 piloot stierf door defecte schietstoel

Na een dodelijk ongeluk met een F-16 blijkt dat de schietstoel defecte onderdelen bevatte.

Het incident gebeurde in juni 2020. Na een mislukte landing, probeerde luitenant David Schmitz zijn F-16 te verlaten. Hij overleed, omdat zijn schietstoel weigerde.

De piloot vloog 40 meter de lucht in met zijn schietstoel, maar de parachute werkte niet. Hij was op slag dood toen hij de grond raakte.

Het bleek dat sommige electronica in de schietstoel beschadigd en defect was. Toen de Amerikaanse luchtmacht hier lucht van kreeg, wilde men deze informatie onder de pet houden. Het kwam terecht in het niet-openbare deel van het onderzoeksrapport.

In het openbare rapport stond dat de piloot op een verkeerde manier was geland en te laat zijn schietstoel gebruikte.

Sinds 2012 zijn 86 piloten om het leven gekomen bij vergelijkbare incidenten. Zes keer ging het om een F-16.

Het blijkt dat de schietstoel van piloot Schmitz al drie (!) jaar niet gecheckt was. Wegens gebrek aan reserveonderdelen. Nog erger: de luchtmacht was hiervan op de hoogte.

Na de dood van Schmitz heeft het Amerikaanse congres een wet aangenomen. De luchtmacht en de marine moeten alle schietstoelen twee keer per jaar checken en indien nodig repareren.