Experts: we zien mogelijk buitenaards leven

Mogelijk hebben we allang bewijs voor buitenaards leven, maar hebben we het zelf niet door. Met die opmerkelijke boodschap komt een groep gerenommeerde sterrenkundige in een nieuwe paper. De groep, onder leiding van een professor aan de University of California Los Angeles, zegt dat we wellicht de hekgolven van een buitenaards ruimtevaartuig waarnemen.

Overal in het heelal zien we zwaartekrachtgolven. Die bewegen zich door de ruimte als kringen in een vijver waarin je een steen gooit. Hoe ze precies ontstaan is nog altijd onderwerp van debat onder experts. Deze nieuwe theorie zegt dat het wel eens de overblijfselen kunnen zijn van grote intergalactische ruimteschepen die met tien procent van de lichtsnelheid door de ruimte klieven.

Dergelijke schepen zouden reizen met hulp van motoren die lijken op de warp-motor uit de sciencefiction serie Star Trek. Die methode van voortstuwing werkt met het verbuigen van ruimte en tijd, om zo enorme snelheden te bereiken. Een bijproduct zouden zwaartekrachtgolven zijn, zo schrijven de onderzoekers in een artikel voor het tijdschrift Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Het artikel is een puur theoretische oefening, maar wel een interessante. Het zou verklaren waarom de ruimte vol zit met dergelijke golven: het is druk in de ruimte.