Evolutie: mens krijgt extra slagader in arm

Kijk eens naar de binnenkant van je pols en tel de slagaders. Hoeveel zie je er? Zijn het er twee, dan hoor je tot de oude tijd, je staat nog met één been in de Middeleeuwen. Zie je er drie, dan behoor je tot de nieuwe garde, je hebt het laatste model. Gefeliciteerd.

Het verschil tussen twee of drie slagaders is evolutie. Biologen zien sinds enkele decennia dat er steeds meer mensen worden geboren met drie. De extra ader zit in het midden en is een teken dat de ontwikkeling van de mens nog steeds niet voorbij is. Nieuw onderzoek van de University of New South Wales in Australië toont aan dat de meerderheid van de mensen in 2100 er drie zal hebben.

Iedereen heeft een derde slagader als foetus. Maar bij zo’n 70 procent van de mensen verdwijnt het ding voor de geboorte. In de achttiende eeuw gebeurde dat nog bij 90 procent van de mensen. Steeds meer baby’s worden dus geboren met de derde slagader intact. Waarom is niet helemaal duidelijk, wellicht helpt het bij nauwkeurig bewegen van de vingers, wat met moderne werktuigen heel belangrijk is.

Het is niet de enige evolutionaire ontwikkeling. Steeds meer mensen hebben een extra botje in de knie. We zijn niet meer zoals vroeger.