Even was het 1 miljoen graden op aarde

Een reactor in Zuid-Korea heeft deze week meer dan 20 seconden lang plasma op een temperatuur van 100 miljoen graden Celsius weten te houden. Het team van Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) wist daarmee een temperatuur op te wekken die zeven keer zo hoog ligt als in de kern van de zon.

Niet voor niets noemen de bouwers hun reactor een ‘kunstmatige zon’.

De reactie werd na 30 seconden gestopt omdat de reactor de temperaturen niet langer aankon. KSTAR maakt gebruik van magnetische velden om ultraheet plasma op te wekken en te stabiliseren, met het uiteindelijke doel om tot kernfusie te komen. Fusie is een proces waarbij atoomkernen worden samengevoegd om enorme hoeveelheden energie te produceren.

Daarmee zou de aarde een nieuwe en schone energiebron bezitten. Maar om de techniek toe te kunnen passen moeten deze enorme temperaturen niet alleen opgewekt worden, maar ook aan de gang blijven zonder extra energie toe te voegen. Eerder lukte dat al een paar seconden, maar 1 miljoen graden, 20 tellen lang is een enorme stap voorwaarts.

In de nabije toekomst willen de mensen in Korea proberen om 300 seconden lang op 100 miljoen graden te blijven. Als dat lukt, is de toepassing van kernfusie niet meer ver weg.