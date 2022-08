Europa zucht onder grote droogte

De helft van de Europese Unie lijdt momenteel onder een droogte. Zo’n 15 procent is zo droog dat gewassen verdorren en natuur beschadigd raakt. Dat heeft het Europese Droogte Observatorium (EDO) bekend gemaakt. De Europese organisatie heeft met meldingen uit heel Europa een kaart gemaakt waarop de toestand goed te zien is.

Nederland is ook zeer droog, maar kent maar een paar rode puntjes, die aangeven dat de droogte zeer ernstig is en een gevaar vormt voor boeren en natuur. Vooral landen als Duitsland (foto), Hongarije en Roemenië zijn er veel erger aan toe. Ook in Italië is de toestand in sommige regio’s ernstig.

We staan aan de vooravond van een nieuwe hittegolf in Nederland. Voor sommige gebieden is een sproeiverbod afgekondigd voor bepaalde uren. Boeren merken nu al dat hun gewassen in sommige gevallen ondermaats zijn of dat er minder opbrengst per hectare is. Dat kan leiden tot hogere prijzen in de supermarkten.

Maar het nieuws is niet alleen maar slecht. Door de droogte komen soms dingen tevoorschijn die lang verborgen waren. Zoals een 300 jaar oude siertuin bij het Britse Chatsworth House. Nu het gras verdort, zijn de geometrische vormen van weleer te zien. In Zwitserland komen uit smeltende gletsjers archeologische vondsten tevoorschijn.