Europa wil astronauten ‘dichtbij maan’

Andere landen willen astronauten op de maan, Europa wil er in de buurt komen. Drie astronauten van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) zullen naar de geplande buitenpost Gateway vliegen, die in een baan om de maan moet draaien voor onderzoek. Dit hebben ESA en Nasa bekendgemaakt, ze zitten samen in het project.

Volgens de verklaring effent de Amerikaans-Europese samenwerking ook de weg voor een eerste ESA-astronaut op de maan zelf. NASA-chef Bill Nelson heeft gezegd dat een ESA-astronaut wellicht ook mee mag met de Artemis maanmissie. Wie met deze missie meegaat, is nog niet vastgesteld, maar de Europeanen mogen dus ‘misschien’ iemand voordragen.

Artemis vertrekt einde 2025 en het enige dat vaststaat is dat een vrouw aan boord zal zijn, Nasa wil haar over het oppervlak van de maan laten lopen. Of dat ook een Europese vrouw kan zijn, is niet bekend.