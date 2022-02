Europa veel eerder bevolkt door mensen dan gedacht

Wanneer kwam de mensheid naar Europa? Lange tijd was de theorie dat wij 40.000 jaar geleden via het Midden-Oosten en Turkije dit continent bevolkten. Maar nieuw onderzoek toont aan dat het al veel eerder gebeurde. Mensen liepen 54.000 jaar geleden al in Frankrijk rond, tonen hun werktuigen aan.

Een groep paleoantropologen van de universiteit van Toulouse heeft de Mandrin grot in zuidelijk Frankrijk zeer nauwkeurig bestudeerd. De grot diende als onderkomen voor neanderthalers, dat was al bekend. Maar de Fransen vonden in een oude laag ook pijlpunten en vuistbijlen die de neanderthalers niet gebruikten.

De Mandrin is bijzonder omdat de harde Mistral winden er ieder jaar zand in blazen. Daardoor liggen voorwerpen in een bepaalde laag die goed te dateren is. De pijlpunten waren 54.000 jaar oud. De onderzoekers vergeleken ze met door mensen gemaakte pijlpunten uit Libanon uit een iets oudere periode. Ze bleken exact hetzelfde.

Neanderthalers gebruikten geen pijl en boog. Hun werktuigen waren ruwer en slordiger gemaakt. De pijlpunten waren opmerkelijk gelijksoortig, een teken dat het maken ervan belangrijk was binnen de groep. Er is geen andere conclusie mogelijk: er woonden toen mensen in de grot, schrijven de onderzoekers in Science.

Het betekent ook dat mensen en neanderthalers lange tijd samenleefden in Europa. Tot nu toe dachten wetenschappers dat die periode maar 5000 jaar was. Soms gebruikten neanderthalers de grot, dan weer mensen. Maar zo te zien nooit tegelijk.