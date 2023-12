Europa nog nooit zo droog als nu

Het is een gekke mededeling op een moment dat de plassen in de straten staan. Maar Europa verdroogt, de afgelopen vierhonderd jaar was de bodem nog nooit zo droog als nu. Dat zegt het Zwitserse Federale Instituut voor Bos-, Sneeuw- en Landschapsonderzoek na een grote studie van jaarringen van Europese bomen.

In de jaarringen van de onderzochte bomen, waarvan de oudste meer dan 400 jaar oud zijn, werd het vochtgehalte van de omgeving gemeten door de aanwezige zuurstofisotopen te analyseren. Zo konden de onderzoekers zien hoe nat een bepaald jaar was. Hoe dichter de onderzoekers bij het hier en nu kwamen, hoe meer de isotopen duiden op droogte.

Volgens de studie was de droogte het ergst in de Centraal-Europese laaglanden, de Alpen en de Pyreneeën. Het minste vocht bevatte de omgeving van de bomen in de droogtejaren 2003, 2015 en 2018. Met behulp van aanvullende modelsimulaties konden de auteurs ook aantonen dat de huidige waarden niet hadden kunnen worden bereikt zonder de uitstoot van broeikasgassen.

Volgens de Zwitserse onderzoekers zal vooral de landbouw last krijgen van deze droogte. Er is meer irrigatie nodig en sommige plantensoorten zullen het slechter doen of helemaal niet opkomen. Maar ook voor steden kan het lastig worden.