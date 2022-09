Europa kleurt ’s nachts blauw

Op foto’s genomen vanaf het Internationaal Ruimtestation (ISS) heeft een onderzoeksteam geconstateerd dat Europa ’s nachts blauw kleurt. Energie-efficiënte LED-lampen zijn in zwang, de hoeveelheid kunstmatig, koel licht neemt daardoor toe. Alleen in Duitsland is het kleurenspectrum van de straatverlichting relatief weinig veranderd.

De laatste tijd is er kritiek op het blauwe licht dat ook door grote beeldschermen wordt uitgestraald. Uit studies blijkt dat het kortgolvige en hoogenergetische licht negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid en de biodiversiteit van insecten.

Er zijn ook aanwijzingen dat te veel blauw licht de slaap verstoort omdat het de afgifte van het slaaphormoon melatonine remt. Toch hebben veel landen ze in gebruik. Het zicht is er beter door op de weg en de lampen verbruiken veel minder stroom dan andere vormen van verlichting.

Voor het onderzoek keek het team van de International Astronomical Union naar foto’s van Europa genomen tussen 2012 en nu. In de beginperiode waren er nog veel natriumlampen in gebruik, die een meer oranje gloed geven. Maar steeds meer landen schakelden in de afgelopen tien jaar over op LED. Recentelijk is er nog een verandering waar te nemen, sommige LED-lampen geven nu een meer groene kleur.