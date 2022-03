Europa dankzij Rusland niet naar Mars

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA gaat voorlopig niet naar Mars. Dit jaar zou een sonde naar de rode planeet gaan die zou landen om onderzoek te doen op het oppervlak. Die robot had in september met een Russische Proton raket de ruimte in gemoeten.

Maar ESA heeft alle toekomstige samenwerkingen met Roscosmos, de Russische ruimtevaartorganisatie, stop gezet. Ook de lanceringen van Russische Sojoez sondes vanaf de Europese lanceerbasis Kourou gaan niet door. Het Russische personeel van die basis is inmiddels teruggetrokken.

ESA bekijkt nog alle bestaande projecten met de Russen. Er zijn verschillende missies in de ruimte waar beide organisaties samenwerken. Het is erg moeilijk – en wellicht gevaarlijk – om die te ontvlechten.

Bovendien gebruiken de Europeanen geregeld de lanceerbasis Bajkonoer. Die ligt in Kazachstan, maar de Russen huren die installatie en zijn er dus de baas.