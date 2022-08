Eten en drinken steeds meer mierzoet

We krijgen steeds meer zoetigheid binnen. Vooral frisdrank en kant-en-klaar maaltijden zijn al maar meer suiker en zoetstof gaan bevatten. Dat blijkt uit onderzoek van de Australische Deakin University. Ze analyseerden de smaak van gewone boodschappen tussen 2007 en 2019.

In die tijd werd frisdrank 36 procent en voorverpakte maaltijden 9 procent zoeter. Het is een wereldwijd fenomeen, hoewel sommige landen nog harder dan andere aan het verzoeten zijn. In de Chinese supermarkt is het aandeel het snelste gestegen. Ook verschillende voedingsmiddelen gaan harder dan gemiddeld. Zo zijn koekjes en ijs snel zoeter aan het worden.

Dat betekent lang niet altijd dat er meer suiker in zit. Onder druk van overheden gebruiken fabrikanten tegenwoordig veel meer zoetstoffen, zoals stevia. Maar vooral armere en snelgroeiende landen zoeten nog steeds liever met suiker, omdat het vaak goedkoper is en mensen de smaak waarderen, zeggen de wetenschappers van Deakin.

Opmerkelijk genoeg vonden de onderzoekers dat hoe meer regels er in een land waren voor het gebruik van suiker, hoe zoeter levensmiddelen daar waren. Alleen gebruikten de fabrikanten dan zoetstoffen in plaats van suiker.