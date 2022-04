ESA: hoeveelheid ruimtepuin geëxplodeerd

Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is het een troep in de ruimte. In een jaarlijks rapport geven ze aan dat het inmiddels behoorlijk gevaarlijk is in de onmiddellijke omgeving van de aarde. In tien jaar is het aantal brokken ruimtepuin rond onze planeet bijna verdubbeld.

Ruimtepuin kan bestaan uit trappen van oude raketten, afgedankte satellieten, werktuigen van onhandige astronauten, maar zelfs ook verfschilfers van ruimtevaartuigen. Die krijgen tijdens hun baan om de aarde zo’n enorme snelheid, dat zelfs het kleinste onderdeel al levensgevaarlijk kan zijn voor astronauten. Het bewijs staat op de foto boven: een barst in een raam van ISS, veroorzaakt door een miniem stukje afval.

ESA vreest dat het alleen maar erger gaat worden. Dat komt omdat er steeds meer satellieten in een baan om de aarde komen. De ruimtevaartorganisatie ziet dat er steeds vaker aanpassingen van de vlieghoogte van hun eigen satellieten nodig zijn om botsingen te voorkomen. Ze noemen de onderste omloopbaan zelfs ‘extreem druk‘.

De ruimtevaartorganisaties van de wereld hebben afgesproken dat ze gaan proberen het aantal stukken afval in de ruimte te verminderen. Is een satelliet opgebruikt, dan hoort de eigenaar het ruimtetuig richting de dampkring te sturen, waar het ding moet verbranden. Maar dat gebeurt nog lang niet genoeg, zegt ESA.