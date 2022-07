ESA: aarde vergaat toch niet in 2052

Iedereen kan het jaar 2052 uit de agenda schrappen wat betreft rampspoed. We worden dan niet – herhaal niet – getroffen door een enorme asteroïde. Dat heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA bekendgemaakt. ESA had eerder aan de alarmbel getrokken over het mogelijke einde van de aarde.

Het gaat om de asteroïde 2021 QM1, die, zoals de naam al aangeeft, is ontdekt in 2021. Die ontdekking was een kunststukje, omdat het stuk ruimtepuin nog aanzienlijke afstand van de aarde is. Maar toch kon ESA de koers van het ding berekenen en schrok zich een hoedje.

Het enorme brok puin zou in 2052 op aarde storten en mogelijk een heel continent vernietigen. Puin van de impact zou de rest van de aarde in duisternis hullen, met alle gevolgen van dien. Maar een herberekening laat zien dat we toch niet in het pad van het brok zitten.

Nu hoeven we ons alleen nog maar zorgen te maken over 101955 Bennu, de asteroïde die voor 2135 op het programma staat.