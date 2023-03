Ernstige vrouwendiscriminatie!

Mannen doen niet altijd even leuk tegen vrouwen. Ze verwaarlozen, slaan en betalen niet of minder dan aan andere mannen. Uit een nieuwe studie blijkt dat mannen die zich daar schuldig aan maken dat doorgeven aan hun zonen, kleinzonen en zelfs generaties eeuwen verderop.

Archeologen van de Washington Universiteit in het Amerikaanse St. Louis analyseerden eeuwenoude skeletten van rond de 10.000 mensen van 139 begraafplaatsen in heel Europa. Daarbij keken ze vooral naar tekens van een slecht leven. Hadden de skeletten hun tanden nog? Waren ze oud geworden? Waren er tekens te zien van ondervoeding en ziekte?

Daaruit bleek dat sommige vrouwen een moeilijk leven hadden vroeger. En soms nog steeds. Want de wetenschappers legden de gegevens over de skeletten naast de statistieken over de huidige socio-economische status van vrouwen rond de begraafplaatsen. Daaruit bleek dat in gebieden waar vrouwen nu de grootste achterstand hebben, ook vroeger al vrouwen woonden waarvan de skeletten ernstige tekens van verwaarlozing en geweld vertoonden.

Zo troffen de archeologen in een gebied in het zuidoosten van Roemeniƫ bij 58 procent van de vrouwelijke skeletten tekens van ondervoeding aan; tegen 25 procent van de mannen. In dit gebied zijn vrouwen nog altijd ernstig ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt en denkt 89 procent dat vrouwen er alleen zijn om kinderen te krijgen.

(PNAS)