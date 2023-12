Er zit een enorm gat in de zon

Er zit een gigantisch gat in de atmosfeer van de zon. De zwarte vlek is meer dan vijf keer zo groot als de diameter van Jupiter en zorgt ervoor dat een krachtige zonnewind door het zonnestelsel raast. Dit fenomeen heet een coronaal gat en het draait momenteel weg van de aarde. Tot voor kort was het echter recht op ons gericht en stuurde het een stroom geladen deeltjes in de richting van de aarde. Dat zorgde voor heftig noorderlicht.

De zon is de laatste tijd zeer actief. Dat is geheel volgens verwachting, onze ster doorloopt een cyclus van rond de elf jaar, waarin onze ster steeds actiever wordt. Dat resulteert in zonnevlekken, zonnevlammen en coronale gaten. Het hoogtepunt heet een maximum en we naderen het nu.

Rond deze maxima zijn de winters meestal – maar niet altijd – mild, zodat er geen Elfstedentocht hoeft te worden verwacht.

Het volgende zonnemaximum zal ergens in 2024 plaatsvinden. Tot die tijd zullen we meer zonnevlekken, zonnevlammen en coronale massa-ejecties zien. Een zonnevlek is bijvoorbeeld een plekje op de zon waar de magnetische velden een stuk sterker zijn. Zo sterk, dat het licht niet kan ontsnappen. Zonnevlammen en coronale massa-uitbarstingen gaan daarmee vaak gepaard. Dergelijke ‘steekvlammen’ uit de zon zijn met het blote oog niet zichtbaar, maar we merken wel vaak de gevolgen doordat er noorderlicht te zien is.

Een coronaal gat is een groot gebied waar het magnetisch veld van de zon zich opent. Met speciale apparatuur zijn ze vanaf aarde te zien als grote, relatief koele vlekken. Gevaarlijk is het niet, mooi wel.