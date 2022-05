Eerste foto van enorm zwart gat in het centrum van de Melkweg

Midden in de Melkweg ligt een enorm zwart gat. Wetenschappers hadden dat vermoeden al enige decennia, maar het is nu door een internationaal onderzoeksteam uit Europa en Amerika hebben dat nu bevestigd. En ze hebben er een afbeelding van weten te maken. Daarop is een hete ring van gas te zien, rond het zwarte gat.

Het gat is enorm, de massa is vier miljoen keer dat van de zon. De radius bedraagt meer dan 6 lichtjaar. Het is vanaf de aarde niet goed te zien. Pas door acht grote radiotelescopen op verschillende continenten te combineren, werd het duidelijk hoe groot het zwarte gat is. Het is Sagittarius A genoemd.

Het zwarte gat draait, hebben de wetenschappers ontdekt. Bovendien kijken we er vanuit de aarde recht tegenaan.