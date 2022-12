Er ligt een cadeautje op Mars (openen in 2032)

Er ligt een cadeautje voor de mensheid te wachten op de planeet Mars. Het robotkarretje Perseverance heeft dat daar neergelegd. Het gaat om een heel stevig reageerbuisje vol met gesteentemonsters die in de loop der jaren zijn verzameld. De bedoeling is dat een andere Marsmissie het buisje ophaalt. Maar die missie staat pas voor 2032 gepland.

Het uitwerpen van een buisje uit een karretje op een andere planeet is niet makkelijk. Zo moesten de bestuurders van Perseverance zeker weten dat ze niet over het buisje heen zouden rijden bij het verlaten van de afwerpzone. Ook is er een speciale techniek gebruikt om te zorgen dat het buisje niet op zijn korte kant zou landen en zo zou blijven staan. Tijdens experimenten in voorbereiding van deze missie gebeurde dat in 5 procent van de gevallen, zoals hier te zien is.

De komende maand zal Perseverance in totaal tien buisjes uitwerpen op Mars. Daarmee is het eerste depot van de mensheid op een andere planeet geopend. Het zijn eigenlijk back-ups. Perseverance heeft zelf ook grondmonsters aan boord. Mocht het niet mogelijk zijn om het karretje te vinden, dan zijn deze buisjes makkelijk te vinden met een van de nieuwe Mars helikopters. Die zouden in 2032 naar de planeet toe moeten gaan. De buisjes zouden in 2033 terug moeten zijn op aarde.